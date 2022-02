Promozione, Girone B: i risultati della diciassettesima giornata

La diciassettesima giornata del Girone B ha regalato risultati importanti. Ha certificato il momento di crisi della Romulea sconfitta ancora, e ha detto che per il primo posto c'è il Fiano Romano.

Il big match

Il Fiano Romano ha vinto la grande sfida con il Passo Corese, ancora primo. La formazione di mister Antoniutti si impone in casa per 1 a 0 contro i coresini grazie alla rete di Marcelli. La copertina dell'incontro però se la prende il portiere del Fiano, Nasti che al 95esimo neutralizza un calcio di rigore. Il risultato proietta il Fiano a soltanto due lunghezze dal Passo Corese capolista.

I risultati delle altre partite

Crisi senza fine per la Romulea che cade. La squadra dell'Appio esce sconfitta dal campo del Settebagni per 1 a 0 per via della rete di Muscuso, nella ripresa. La Romulea è stata anche sfortunata trovandosi contro un Mercurio (portiere del Settebagni) in stato di grazia e colpendo due legni. Chi non ha intenzione di fermarsi è il Bf Sport che a Montesacro contro il Futbol, si impone per due a zero trascinato da Cioffi. Vince invece lo Sporting Montesacro ad Amatrice. Altra vittoria per lo Zena (2-1 al Castrum), pareggio che serve a poco al Guidonia contro il Nomentum.

Tutti i risultati

A seguire il quadro completo dei risultati della 17esima giornata del Girone B

