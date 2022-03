Promozione, Girone B: i risultati della ventesima giornata

La ventesima giornata del Girone B del campionato Promozione ha dato la conferma della forza del Passo Corese, candidata numero uno per la vittoria finale.

Passo Corese in fuga

Il Passo Corese fa suo il Derby contro il Poggio Mirteto. Le due squadre arrivavano alla sfida rispettivamente prima e seconda in classifica con i coresini che hanno confermato la loro forza. Protagonista ancora una volta Italiano. Il bomber dei padroni di casa realizza una doppietta con suo macino che indirizza il Derby e in parte il proseguo della stagione. Nel recupero il rigore realizzato da Ubertini ha sancito la festa coresina. La formazione di Benigni infatti stacca le concorrenti portandosi a +7 dalla seconda.

Le altre partite

Sale al secondo posto della classifica il Fiano Romano trascinato da Federici autore di una tripletta nel 4 a 0 della squadra di Antoniutti in casa dell'Almas. Colpo importante in trasferta anche della Romulea che batte lo Sporting Montesacro per due a uno grazie al rigore decisivo trasformato da Ammassari. Settebagni protagonista di un altro spettaccolare pareggio per tre a tre contro il Guidonia. Al Comunale il Settebagni si porta sull'1 a 3 grazie al gol di Luca Dominici ma nel finale di gara, dopo la rete di Franchitti, è Di Renzo a trovare il tre a tre nel finale. Colpo del Fidene che batte lo Zena, al secondo k.o. consecutivo.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della 20esima giornata del Girone B:

