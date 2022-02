Promozione, Girone B: i risultati della sedicesima giornata

La sedicesima giornata del Girone B del campionato Promozione Lazio vede il Passo Corese scappare in testa alla classifica, ma la copertina se la prende lo Zena con la vittoria clamorosa per 10 a 1 contro il Setteville.

Grifone forza dieci

"Una giornata fantastica" si legge sulla pagina Facebook dello Zena Montecelio al termine della fragorosa, travolgente vittoria per 10 a 1 contro il Setteville. Di certo una giornata che Petrangeli (autore di una tripletta) e compagni non scorderanno facilmente. Il Grifone rompe l'equilibrio contro il Setteville e domina la sfida, dilagando e perforando la difesa avversaria a ripetizione. Lo Zena è in una condizione brillante e prosegue la sua risalita in classifica, al contrario del Setteville che non riesce a reagire e a smuovere la graduatoria.

Le altre partite

Il derby di Montesacro fra Sporting e Futbol è finito in parità con tanti gol (6) e tante polemiche. Infatti il tre a tre finale dello Sporting arriva al 95esimo grazie ad un rigore molto contestato dal Futbol, che lamenta pure un mancato rosso ad un difensore dello Sporting. Dopo l'andata dunque, anche il ritorno del derby di Montesacro si chiude sul risultato di 3 a 3. Cade ancora la Romulea, ancora in casa dove stavolta passa il Poggio Mirteto. Chi non scivola ma continua a correre forte è il Passo Corese che vince grazie ad una doppietta di Italiano su punizione e allunga in classifica sulle inseguitrici. Infatti il Guidonia ferma in casa sul pareggio il Fiano Romano.

Tutti i risultati

A seguire il quadro completo dei risultati della sedicesima giornata del Girone B:

