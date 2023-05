Promozione Girone B: il punto sui play out

Il Girone B del campionato Promozione si chiudere con due play out. Due partite che serviranno a decretare quali saranno le due squadre che retrocederanno in Prima Categoria insieme al Passo Corese.

Derby a Rieti

Derby reatino per la salvezza nel Girone B fra BF Sport e Valle del Peschiera. I gialloneri 32 punti non sono riusciti nell’impresa dell’ultima giornata contro il Sant’Angelo Romano, conservando soltanto 7 punti di vantaggio rispetto al Valle del Peschiera che lotterà nel play out per difendere la categoria conquistata soltanto una stagione fa. Il bilancio in campionato dice un pareggio e una vittoria per gialloneri.

L’altro play out

Il secondo play out metterà di fronte il Tor Lupara e il Grifone Gialloverde. Domenica 14 maggio al Comunale Domenico Mammoliti i rossoblù cercano la salvezza. I ragazzi di mister Palumbo trascinati da Cirillo autore di una super stagione nel loro campionato hanno raccolto risultati importanti contro big (vittoria andata e ritorno contro l’Amatrice campione) e qualche scivolone inaspettato. Dall’altra parte il Grifone Gialloverde ha raccolto punti con orgoglio specie nel finale di stagione e ora affidano le loro speranze salvezza negli ultimi novanta minuti per evitare una nuova retrocessione. Nel campionato un pareggio e una vittoria per il Grifone.

In caso di pareggio nei 90 minuti, si andrà ai supplementari, in caso di ulteriore parità niente calci di rigore ma sarà salva la squadra con la miglior classifica.