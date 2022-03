Promozione, Girone B: le partite della ventunesima giornata

Le squadre del Girone B tornano in campo per la 21esima giornata. Big match in casa del Fiano Romano che ospita lo Sporting Montesacro.

Il big match

Allo stadio Nicola Urbani, andrà in scena la partita di cartello della 21esima giornata. La formazione di casa, il Fiano Romano ospita lo Sporting Montesacro. La formazione di mister Antoniutti seconda in classifica, a -7 dalla vetta, è reduce dal poker rifilato in trasferta all’Almas. Lo Sporting quarto a -2 proprio dai padroni di casa, cercano il riscatto dopo la sconfitta in casa contro la Romulea.

Le altre partite

Si prospetta una partita vibrante per la capolista Passo Corese, che sarà ospite di un Settebagni che trova con molta facilità la via del gol ma che mostra dei limiti in difesa. Impegno sulla carta senza troppi patemi per la Romulea che in casa attende il Setteville ultimo. Sfida interessante nel posticipo fra Zena e Amatrice.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della 21esima giornata del Girone B

Settebagni-Passo Corese

Romuela-Setteville

Fiano Romano-Sporting Montesacro

Futbol Montesacro-Guidonia

Bf Sport-Castrum

Nomentum-Almas

Zena-Amatrice

Poggio Mirteto-Fidene

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone B