Promozione, Girone B: le partite della ventitreesima giornata

La sfida a distanza fra Passo Corese e Fiano Romano continua anche nella 23esima giornata del Girone B, con le due squadre impegnate in partite complicate.

Il big match

La scena della 23esima giornata se la prende il Passo Corese capolista. La formazione di Benigni dopo la sconfitta contro il Futbol Montesacro ha conservato il primo posto in classifica e domenica sarà attesa sul difficile campo di Rieti del Bf Sport. I gialloneri dopo la rocambolesca sconfitta contro il Guidonia cercano la rivalsa e scatto in avanti in classifica.

Le altre partite

Il Fiano Romano sarà impegnato nel posticipo di giornata sul difficile campo dello Zena. Il Grifone è alla cerca della vittoria che manca da quattro partite, dal Derby contro il Guidonia mentre la formazione di Antonoiutti, seconda, spera di accorciare ancora in classifica. La Romulea in buona salute ospita in casa il Guidonia. Il Futbol dopo l'impresa nell'ultima giornata in casa attende il Fidene.

Tutte le partite

A seguire il quadro completo delle partite della 23esima giornata del Girone B:

Romulea-Guidonia

Bf Sport-Passo Corese

Futbol Montesacro-Fidene

Zena Montecelio-Fiano Romano

Settebagni-Amatrice

Poggio Mirteto-Almas

Setteville-Castrum

Nomentum-Sporting Montesacro

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone B