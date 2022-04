Promozione, Girone B: le partite della ventiseiesima giornata

Domenica 1 maggio le squadre del Girone B del campionato Promozione scendono in campo per la 26esima giornata di campionato.

Il big match

La partita di cartello del prossimo turno sarà il confronto fra Fiano Romano e Futbol Montesacro seconda e quarta forza del girone. Impegno ostico per la formazione di mister Antoniutti, reduce dalla vittoria per due a zero contro il Settebagni, che a -1 dal primo posto è in piena lotta per il titolo. Il Futbol andrà in cerca di riscatto dopo il pareggio per zero a zero contro l’Almas che è costato alla formazione di Montesacro punti importanti nella lotta alle posizioni di vertice. Il Futbol ora dista sei punti dalla vetta.

Le altre partite

Il Passo Corese, capolista, in casa sfida il Castrum Monterotondo reduce dal poker al Guidonia e alla ricerca di altri punti salvezza. Romulea, terza a -2 dal Passo Corese, sarà protagonista del posticipo della 26esima in trasferta sul campo dell’Amatrice. Impegno da non sottovalutare per Mastromattei e compagni che non vogliono fermare la loro rincorsa al vertice del Girone B. Sfida importante per allontanarsi dalle zone meno nobili della classifica fra Nomentum e Settebagni.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della 26esima giornata del Girone B

Passo Corese-Castrum Monterotondo

Amatrice-Romulea

Nomentum-Settebagni

Zena-Poggio Mirteto

Almas-Bf Sport

Fidene-Setteville

Sporting Montesacro-Guidonia

Fiano Romano-Futbol Montesacro

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone B