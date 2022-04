Promozione, Girone B: le partite della ventiquattresima giornata

Domenica 10 aprile tornano in campo le formazioni del Girone B del campionato Promozione. Big match di giornata Passo Corese-Romulea.

Il big match

Il Passo Corese di mister Benigni è reduce da ko consecutivi, ma nonostante questo resta saldamente primo in classifica a +4 dalle prime inseguitrici. A cinque punti, c’è la Romulea che ha l’occasione di tornare in maniera decisa in lotta per il campionato. La formazione dell’Appio viene da sei risultati utili consecutivi, di cui quattro vittorie nelle ultime quattro uscite. Numeri che hanno fatto risalire la classifica a Mastromattei e compagni. La sfida del Leprignano dirà tanto sul finale di stagione delle due squadre.

Le altre partite

Partite impegnative per le seconde in classifica, Fiano Romano e Futbol Montesacro. La formazione di Antoniutti in casa ospita il Poggio Mirteto mentre i ragazzi di Gatto andranno sull’insidioso campo dell’Amatrice. Sfide salvezza Guidonia-Setteville ultime due del Girone e del Settebagni che in casa dell’Almas cerca uno strappo importante.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della 24esima giornata del Girone B:

Almas Roma-Settebagni

Fiano Romano-Poggio Mirteto

Fidene-Bf Sport

Guidonia-Setteville

Passo Corese-Romulea

Sporting Montesacro-Castrum Monterotondo

Amatrice-Futbol Montesacro

Nomentum-Zena Montecelio

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone B