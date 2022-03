Promozione, Girone B: le partite della ventesima giornata

Archiviato il turno infrasettimanale, domenica 13 marzo le squadre del Girone B del campionato Promozione Lazio si rituffano in campionato. Tante sfide interessanti, fra tutte però quella fra Passo Corese e Poggio Mirteto.

Il big match

La partita di cartello della 20esima giornata è sicuramente quella fra Passo Corese e Poggio Mirteto. La sfida è molto delicata e potrebbe indirizzare le sorti del campionato, infatti si affrontano le prime due della classe. I coresini, primi con 5 punti di vantaggio, cercheranno l’ennesimo allungo dopo aver superato per tre a uno lo Zena nel turno precedente. Una sfida importante che Italiano e compagni giocheranno in casa al Leprignano. I biancorossi inseguono al secondo posto dopo il tris agevole contro il Guidonia. Occasione d’oro per i sabini per accorciare la distanza dalla vetta e sognare in grande.

Le altre partite

Altra partita interessante si giocherà a Monte Sacro, fra lo Sporting e la Romulea entrambe reduci da un pareggio per uno a uno nel turno infrasettimanale. Il Fiano Romano proverà a rialzarsi dopo la caduta casalinga contro l’Amatrice, ma non sarà semplice visto l’impegno in casa dell’Almas in grande forma reduce da sette punti conquistati nelle ultime tre gare.

Tutte le partite

A seguire il quadro completo delle partite della 20esima giornata del Girone B:

Sporting Montesacro-Romulea

Setteville-Bf Sport

Passo Corese-Poggio Mirteto

Almas-Fiano Romano

Guidonia-Settebagni

Fidene-Zena

Castrum-Futbol Montesacro

Amatrice-Nomentum

Guarda qua la classifica del Girone B