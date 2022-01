Promozione Girone B: tre partite rinviate

Le squadre del Girone B sono pronte a scendere in campo per la 14esima giornata del Girone B in programma giovedì 6 gennaio. Delle otto partite in programma però ben tre sono state rinviate a data da destinarsi causa Covid.

Le partite rinviate

Fra le partite rinviate c'è quella del Passo Corese capolista. Nei coresini è infatti scoppiato un focolaio Covid e pere questo la trasferta contro il Fidene è stata rinviata. Così come quella del Guidonia impegnato sul campo dell'Amatrice. Ultima partita rinviata del Girone B è quella fra Zena e Bf Sport.

Le altre partite

Torna in campo invece la Romulea che proverà ad accorciare la distanza dalla vetta giocando in trasferta sul campo del Nomentum. Occasione golosa per il Fiano Romano che in casa ospita il Setteville ultimo. Settebagni-Sporting Montesacro promette gol.

Tutte le partite

Questo il quadro completo delle partite della 14esima giornata del Girone B, al netto delle sfide rinviate: