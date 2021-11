Promozione, Girone B: testacoda per Romulea e Fiano Romano prime della classe

Archiviata la settima giornata, le squadre del Girone B del campionato Promozione sono pronte a scendere in campo domenica 21 novembre per l’ottavo turno.

Testacoda per le prime della classifica

Romulea e Fiano Romano comandano la classifica del Girone B con 14 punti. La squadra dell’Appio giocherà il prossimo turno in trasferta in casa del Guidonia penultimo in classifica e reduce dal pareggio di Rieti. Il Fiano invece ospita lo Zena che come i rivali del Guidonia, naviga nelle zone basse della classifica con sei punti.

Le altre partite del Girone B

Interessante la sfida fra Fidene e Futbol Montesacro entrambe reduce da vittorie e in un ottimo momento di forma. Il Poggio Mirteto dopo la sconfitta nel Derby contro l’Amatrice cercherà di trovare nuovi punti in casa dell’Almas che nella settima giornata ha trovato un pareggio nel finale contro lo Zena.

Delicata sfida in ottica salvezza fra Castrum Monterotondo e Setteville, rispettivamente ultimo con 4 punti e terzultimo con 6. Il Castrum nell’ultimo turno ha perso di misura in casa della Romulea mentre il Setteville deve dimenticare l’8 a 1 casalingo subito dallo Sporting Montesacro.

L’ottava giornata del Girone B

Di seguito il quadro completo dell’ottavo turno del Girone B del campionato Promozione Lazio