Promozione, Girone B: le partite della nona giornata

Ripartirà domenica 4 dicembre il campionato di Promozione Girone B con la nona giornata. In testa continua la corsa fra Settebagni primo e Poggio Mirteto secondo distaccate da un solo punto.

Match salvezza

Importante sfida salvezza fra Passo Corese e Grifone Gialloverde. I padroni di casa hanno in settimana esonerato Pietro Vecchiotti arrivato la scorsa estate ma ancora non hanno annunciato il nuovo tecnico. Il Passo Corese è ultimo in classifica con 4 punti, gli stessi del Grifone Gialloverde. Entrambe le squadre stanno accumulando un distacco importante dal resto del gruppo e non si può più sbagliare.

Le altre partite

Il Poggio Mirteto va in trasferta sul campo del Valle del Peschiera e spera in un passo falso del Settebagni capoclassifica che in casa attende il Bf Sport.

Tutte le partite

A seguire il quadro completo delle partite della nona giornata del Girone B

Futbol Montesacro-Cantalice

Settebagni-Bf Sport

Valle del Peschiera-Poggio Mirteto

Passo Corese-Grifone Gialloverde

Sporting Montesacro-Sant'Angelo Romano

Tor Lupara-Riano

Amatrice-Nomentum

ASA-Real San Basilio

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone B