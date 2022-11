Promozione, Girone B: le partite dell'ottava giornata

Diverse partite interessanti nell'ottava giornata del Girone B del campionato Promozione che prenderà il via domenica 27 novembre alle ore 11:00 con ben cinque partite in contemporanea.

Il big match

Big match da visionare con attenzione fra Poggio Mirteto e Sporting Montesacro. Entrambe le formazioni sono seconde in classifica a -1 dal Settebagni capolista. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria per uno a zero nel derby contro il Passo Corese, e con lo stesso risultato lo Sporting ha superato in casa il Real San Basilio. Sfida per i piani alti della classifica.

Le altre partite

Assolutamente da non perdere la sfida fra Futbol Montesacro e il Settebagni. I padroni di casa sono reduce dal tonfo inatteso e fragoroso contro il Tor Lupara (5-1), mentre gli ospiti in testa al comando del Girone B con 15 punti sono stati fermati in casa per zero a zero contro il Cantalice. Sfida delicatissima. Il Passo Corese alla ricerca della svolta contro il Sant'Angelo.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite dell'ottava giornata del Girone B

Poggio Mirteto-Sporting Montesacro

Futbol Montesacro-Settebagni

Sant'Angelo Romano-Passo Corese

Cantalice-Nomentum

Riano-ASA

Bf Sport-Tor Lupara

Real San Basilio-Valle del Peschiera

Grifone-Amatrice

