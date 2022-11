Promozione, Girone B: le partite della settima giornata

Settima giornata in arrivo per le formazioni del Girone B del campionato Promozione. In testa alla classifica c'è il Settebagni di mister Laurentini solo al comando con 14 punti.

Il big match

Sfida di vertice fra Sporting Montesacro e la sorpresa Real San Basilio. Le due formazioni si trovano rispettivamente al terzo e al secondo posto del Girone con 11 e 12 punti. Lo Sporting si sta dimostrando ancora una volta una squadra al alte posizioni, il Real San Basilio da neopromossa sta stupendo per il suo approccio alla categoria. Ci si aspetta una partita ricca di gol.

Le altre partite

Il Settebagni in casa attende il Cantalice, in una partita sulla carta abbordabile per Merciari e compagni. Passo Corese chiamato alla svolta e alla ricerca della prima vittoria contro il Poggio Mirteto scivolato al al sesto posto.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della settima giornata del Girone B

Settebagni-Cantalice

Sporting Montesacro-Real San Basilio

Passo Corese-Poggio Mirteto

Tor Lupara-Futbol Montesacro

Nomentum-Grifone Gialloverde

Amatrice-Sant'Angelo Romano

Valle del Peschiera-Riano

ASA-Bf Sport

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone B