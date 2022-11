Promozione, Girone B: le partite della quinta giornata

Le formazioni del Girone B torneranno in campo domenica 6 novembre per la quinta giornata del campionato Promozione. Al via della nuova giornata due squadre in testa alla classifica Poggio Mirteto e Bf Sport.

Il big match

Il Poggio Mirteto ha conquistato la vetta, condivisa col Bf Sport a quota 10 punti, della classifica nell'ultimo turno. La formazione di mister Domenici dopo il tre a uno contro il Grifone Gialloverde difenderanno la testa del campionato in trasferta sul campo del Nomentum fermo a 4 e reduce dalla sconfitta per 4 a 0 contro il Real San Basilio.

Le altre partite

Il Bf Sport dovrà andare sul difficile campo dello Sporting Montesacro sconfitto nel derby alla quarta giornata. Il Real San Basilio cercherà di continuare a stupire in trasferta in casa dell'Amatrice.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della quinta giornata del Girone B

Sporting Montesacro-Bf Sport

Nomentum-Poggio Mirteto

Amatrice-Real San Basilio

Grifone Gialloverde-Sant'Angelo Romano

Passo Corese-Riano

Tor Lupara-Cantalice

Valle Del Peschiera-Futbol Montesacro

ASA-Settebagni

