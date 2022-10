Promozione, Girone B: le partite della quarta giornata

Domenica 30 ottobre tornano in campo le formazioni della quarta giornata del Girone B del campionato Promozione. Fari puntati sul derby di Montesacro.

Il big match

Il big match della 4a giornata è senza dubbio il derby di Montesacro fra Futbol (in casa) e Sporting. Alla partita sentissima il Futbol arriva con 5 punti e dopo la vittoria netta per 4 a 1 in casa del Passo Corese. Lo Sporting avanti in classifica con 7 punti è reduce dal pareggio per zero a zero contro il Settebagni. Partita delicata che come ogni derby va oltre i tre punti.

Le altre partite

Il Bf Sport capolisa con 9 punti in tre partite in casa attende il Passo Corese reduce da due sconfitte consecutive. Real San Basilio sorpresa del girone in casa ospita il Nomentum. Sifda casalinga per il Settebagni con la Valle della Peschiera.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della quarta giornata del Girone B:

Bf Sport-Passo Corese

Settebagni-Valle della Peschiera

Futbol Montesacro-Sporting Montesacro

Cantalice-Sant'Angelo

Riano-Amatrice

Poggio Mirteto-Grifone Gialloverde

Tor Lupara-Athletic Soccer Academy

Real San Basilio-Nomentum

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone B del campionato Promozione