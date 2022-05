Promozione, Girone B: le partite della trentesima giornata

Ultima giornata del Girone B che deve ancora dire tanto sull’esito del campionato. La Romulea e il Fiano Romano si giocano negli ultimi novanta minuti il salto in Eccellenza.

Corsa a due per il primo posto

Romulea e Fiano Romano sono appaiate al primo posto della classifica del Girone B con 57 punti. La formazione amaranto oro ha sulla carta l’impegno più difficile. Mastromattei e compagni infatti saranno in scena in trasferta sul difficile campo dello Zena Montecelio. Il Fiano Romano invece in casa ospiterà il Castrum Monterotondo retrocesso in Prima Categoria dopo il pareggio dell’ultima giornata. In caso di ulteriore parità in classifica al termine dell’ultima partita, Fiano e Romulea si sfideranno in uno spareggio.

Le altre partite

Partite delicate in zona playout. Il Settebagni in casa attende il Futbol Montesacro. Nomentum e Almas altre squadre invischiate nella lotta per non retrocedere sfideranno rispettivamente Setteville e Guidonia già retrocesse.

Tutte le partite

Di seguito tutte le partite della 30esima giornata del Girone B