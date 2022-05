Promozione, Girone B: le partite della ventinovesima giornata

Sempre più avvincente il finale di stagione del Girone B del campionato Promozione con quattro squadre ancora matematicamente in corsa per il titolo.

Romulea per allungare

La Romulea dopo il successo contro il Fiano Romano per due a zero nell'ultimo turno, si è presa il primo posto del Girone B. La formazione di De luca nella 29esima giornata affronterà il Nomentum con l'obiettivo di allungare e puntare dritto all'Eccellenza. Il Nomentum è a caccia di punti salvezza e dopo il Bf Sport proverà a mietere un'altra vittima illustre come gli amaranto oro.

Le altre partite

Il Fiano Romano a pari punti con la Romulea vuole riscattare la sconfitta proprio contro gli amaranto oro e per farlo andrà in trasferta sul campo del Setteville ultimo in classifica e retrocesso. Il Passo Corese, terzo a -3 dalla coppia di testa vuole dimenticare la nefasta trasferta (sconfitta per sei a uno) contro lo Sporting Motesacro e sfiderà il Fidene. Lo Sporting di canto suo è matematicamente ancora in corsa ma oltre a sperare nella sconfitta delle dirette concorrenti dovrà battere il Settebagni suo prossimo avversario.

Tutte le partite

Ecco il quadro della 29esima giornata del Girone B

Romulea-Nomentum

Sporting Montesacro-Settebagni

Setteville-Fiano Romano

Passo Corese-Fidene

Bf Sport-Zena Montecelio

Castrum Monterotondo-Almas

Futbol Montesacro-Poggio Mirteto

Guidonia-Amatrice

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone B