Promozione, Girone B: le partite della ventottesima giornata

Domenica 15 maggio andrà in scena la 28esima giornata del campionato Promozione Girone B. Occhi puntati su Fiano Romano dove la squadra padrone di casa, capolista, ospita la Romulea in un incontro che può decidere la stagione.

Fiano Romano-Romulea, big match

Un big match che sa di match point. A tre giornate dalla fine la sfida fra Fiano Romano e Romulea è una sfida che nessuno può sbagliare. La formazione di mister Antoniutti è in testa al girone B con tre punti di vantaggio proprio sulla squadra dell’Appio (e sul Passo Corese). Una vittoria del Fiano Romano toglierebbe la possibilità Eccellenza alla Romulea. La formazione di casa arriva al big match dopo la vittoria in rimonta a Rieti in casa del Bf Sport, per gli ospiti invece agevole successo nel Derby contro l’Almas.

Le altre partite

Il Passo Corese deve cogliere la grande occasione per accorciare ancora di più la sua classifica. La formazione di Benigni però dovrà fare i conti contro lo Sporting Montesacro, di certo una sfida non facile anzi. Promette gol e spettacolo la partita fra Zena e Futbol Montesacro. In chiave salvezza importante la sfida del Settebagni sul campo del Poggio Mirteto.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della 28esima giornata del Girone B

Almas-Setteville

Fiano Romano-Romulea

Fidene-Guidonia

Nomentum-Bf Sport

Poggio Mirteto-Settebagni

Sporting Montesacro-Passo Corese

Zena-Futbol Montesacro

Amatrice-Castrum Monterotondo

