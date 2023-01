Promozione, Girone B: le partite della sedicesima giornata

Domenica 29 gennaio si giocherà la sedicesima giornata del girone B del campionato Promozione. Campo principale il Gentili, il Settebagni ospita l’Amatrice.

Il big match

La partita più importante della giornata sarà Settebagni-Amatrice. Al Gentili si affrontano le prime due squadre del campionato rispettivamente capolista ed inseguitrice. Gli ospiti (31 punti) sono reduci dalla sconfitta inattesa sul campo del Tor Lupara mentre il Settebagni (33 punti) ha pareggiato per uno a uno contro il Nomentum. La formazione di Laurentini ha poi giocato la sua partita di Coppa Italia vincendo per 4 a 0 contro la De Rossi. Domenica il Settebagni, ancora imbattuto, e l’Amatrice si giocano una partita importante per il futuro della stagione.

Le altre partite

Il Sant’Angelo Romano sfida il Riano. Promette scintille la sfida fra Real San Basilio e Poggio Mirteto rispettivamente quinta e sesta forza del campionato distanziate da un punto. Sfida salvezza fra Tor Lupara e Passo Corese.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della sedicesima giornata del Girone B

Settebagni-Amatrice

Real San Basilio-Poggio Mirteto

Riano-Sant’Angelo Romano

Futbol Montesacro-Nomentum

Cantalice-Valle del Peschiera

Tor Lupara-Passo Corese

ASA-Sporting Montesacro

Bf Sport-Grifone Gialloverde

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone B