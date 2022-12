Promozione, Girone B: le partite della dodicesima giornata

Otto partite alle 14:30 di venerdì 23 dicembre per chiudere l'anno solare del Girone del B del campionato Promozione col Settebagni primo in classifica a +3 dall'Amatrice seconda.

Il big match

La partita di cartello della giornata riguarda proprio la capolista Settebagni che sfiderà in trasferta il Poggio Mirteto. La capolista è reduce dalla vittoria al Gentili nel big match contro il Real San Basilio. Il Poggio Mirteto, sconfitto nell'ultimo turno dal Tor Lupara, dopo un inizio nelle primissime posizioni ha subito dei colpi d'arresto che lo hanno fatto scivolare a 8 punti dalla vetta. Un appuntamento da non fallire per entrambe, col Settebagni che vuole chiudere l'anno da imbattuto.

Le altre partite

L'Amatrice in casa attende lo Sporting Montesacro mentre il Tor Lupara farà visita al Sant'Angelo Romano terza forza del Girone B. ll Real San Basilio sfida il Futbol Montesacro.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della dodicesima giornata