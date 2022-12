Promozione Girone B: le partite della decima giornata

Grifone Gialloverde-Sporting Montesacro (ore 10:30) aprirà la decima giornata del Girone B del campionato Promozione. Turno che si chiuderà con due posticipi alle 15:00 fra cui la partita più delicata del weekend in chiave salvezza.

Sfida salvezza

Il campo più importante della decima giornata sarà quello di Rieti casa del Bf Sport. I gialloneri reduci dalla sconfitta contro la capolista, ospiteranno il Futbol Montesacro. Entrambe le squadre non vivono un ottimo momento. I padroni di casa che hanno cambiato molto in questa settimana fra addii (vedi Cioffi) e nuovi arrivi (Grassi e Rossi classe 2005 e 2002) navigano a 11 punti, poco sopra la zona salvezza, il Futbol a sorpresa si trova a 9 punti in piena zona playout. Partita delicata che nessuna delle due squadre vorrà sbagliare.

Le altre partite

Il Settebagni andrà in trasferta sull'insidioso campo del Riano, il Poggio Mirteto secondo a -4 in casa attende l'ASA. Trasferta non facile per l'Amatrice contro il Cantalice.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della decima giornata del Girone B

Grifone Gialloverde-Sporting Montesacro

Riano-Settebagni

Poggio Mirteto-ASA

Cantalice-Amatrice

BF Sport-Futbol Montesacro

Sant'Angelo Romano-Valle del Peschiera

Real San Basilio-Tor Lupara

Nomentum-Passo Corese

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone B