Promozione, Girone B: le partite della venticinquesima giornata

Domenica 24 aprile tornano in campo le squadre del Girone B del campionato Promozione. L'entusiasmante lotta al primo posto prosegue con ben cinque squadre racchiuse in quattro punti.

Il big match

La sfida del cartello di questo turno del Girone B si gioca al Fiorentini di Montecelio e vedrà scendere in campo i padroni di casa dello Zena contro lo Sporting Montesacro. Il Grifone reduce dalla vittoria di misura (gol di Neroni) contro il Nomentum ospita uno Sporting in piena lotta per il primo posto. Infatti la formazione di Demeo è quarta in classifica a quota 43 punti, a -3 dalla capolista. Senza incroci fra le prime sarà importante per gli ospiti vincere per non perdere il treno delle top della classe.

Le altre partite

Nessuno scontro diretto nelle prime posizioni. Il Passo Corese, capolista, cerca di invertire il trend negativo delle ultime giornate (tre sconfitte nelle ultime tre gare) in casa del Setteville ultimo. Impegni non facili per Fiano Romano (secondo) e Romulea (terza) rispettivamente contro il Settebagni e Fidene.Il Futbol sfida l'Almas in casa, il Bf Sport ospita l'Amatrice.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della 25esima giornata del Girone B:

Romulea-Fidene

Zena-Sporting Montesacro

Futbol Montesacro-Almas

Bf Sport-Amatrice

Settebagni-Fiano Romano

Setteville-Passo Corese

Poggio Mirteto-Nomentum

Castrum-Guidonia

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone B