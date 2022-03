Promozione, Girone B: le partite della diciannovesima giornata

Mercoledì 9 marzo le squadre del Girone B scenderanno in campo per la 19esima giornata del campionato Promozione. Fari puntati sulla sfida fra Zena e Passo Corese.

Il big match

La sfida di cartello della giornata è quella fra Zena Montecelio e Passo Corese. Il Grifone arriva al big match dopo aver vinto il Derby contro il Guidonia. I tiburtini in grande spolvero sognano in grande grazie ad un mese in cui i rossoblu hanno solo vinto. Il Passo Corese arriva alla Piscina, da capolista e sogna di allungare in classifica sul Fiano Romano.

Le altre partite

La Romulea è in cerca di continuità e dovrà vedersela con Bf Sport ferito in campionato ma vincente in Coppa. Il Fiano Romano in casa attende l’Amatrice, sconfitta nel recupero dall’Almas che sfiderà lo Sporting Montesacro, e del nuovo allenatore Desideri. Vuole il rilancio il Futbol Montesacro in casa contro il Setteville ultimo.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della 19esima giornata del Girone B

Zena-Passo Corese

Futbol Montesacro-Setteville

Almas-Sporting Montesacro

Fiano Romano-Amatrice

Bf Sport-Romulea

Nomentum-Fidene

Poggio Mirteto-Guidonia

Settebagni-Castrum

