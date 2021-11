Promozione, Girone B: le partite della nona giornata

La nona giornata del Girone B del campionato Promozione regala tanti big match d'alta quota con sfide incrociate fra quattro delle prime cinque squadre in classifica.

Le partite di vertice del Girone B

La Romulea unica squadra al comando del Girone B con 17 punti ospita il Passo Corese secondo con 15 punti. Entrambe reduci da una vittoria nel turno precedente si sfidano per la vetta della classifica. Guarderanno con grande interesse la partita anche Futbol Montesacro e Amatrice. Tutte e due le squadre sono appaiate a 15 punti in classifica e quindi la partita assume una grande importanza per testare le ambizioni delle formazioni. Chi spera nell'aiuto di questo "fuoco incrociato" è il Fiano Romano che con i suoi 15 punti sogna di ritrovarsi in cima al Girone B. Per farlo però dovrà vincere la difficile partite sul campo del Poggio Mirteto.

Sfide salvezza

Per quanto riguarda la lotta salvezza la lente di ingrandimento è puntanta sulla sfida fra Setteville e Guidonia. Le due squadre si trovano nelle zone meno nobili della classifica rispettivamente a 7 e 4 punti. Il Guidonia ultimo in classifica non può fallire questo appuntamento. Il Settebagni battendo l'Almas si toglierebbe dalal zona scomoda. Trasferta difficile per il Castrum che farà visita allo Sporting Montesacro.

Tutte le partite del Girone B

Di seguito il quadro completo delle partite della nona giornata del Girone B