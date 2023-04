Promozione, Girone B: i risultati della ventiseiesima giornata

Il turno infrasettimanale del Girone B del campionato Promozione si concluderà fra domani 6 aprile e mercoledì 12 aprile con le sfide fra Real San Basilio-Settebagni e Grifone Gialloverde-Valle del Peschiera. Intanto l'Amatrice scappa via verso l'Eccellenza.

Amatrice forza sei

L'Amatrice travolge per sei a zero il Passo Corese ultimo in classifica. La formazione di mister Angelone trova tutte e sei le reti nei primi quarantacinque minuti chiudendo la pratica nel primo tempo. Apre le danze Amadio che al 34esimo segna la sua personale doppietta. Due gol anche per capitan Colangeli (30' e 37'), nel mezzo le reti di Monaco di Monaco (14') e di Pezzotti al 19esimo.

Gli altri risultati

Il Nomentum vince per due a uno contro lo Sporting Montesacro, mentre in rimonta il Poggio Mirteto raggiunge il due a due in casa contro il Tor Lupara.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della 26esima giornata del Girone B: