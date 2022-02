Promozione, Girone B: le partite della diciassettesima giornata

Domenica 20 febbraio le squadre del Girone B scenderà in campo per la 17esima giornata del campionato Promozione. Big match di giornata e crocevia della stagione Fiano Romano-Passo Corese.

Il big match

Allo Stadio Pertini, il Fiano ospiterà il Passo Corese per una partita fondamentale per il destino delle due squadre. La sfida infatti è importantissima visto che si sfidano le prime due formazioni della classifica. I coresini guidano la graduatoria con ben 5 punti di vantaggio sul Fiano, dopo la vittoria casalinga contro l’Almas e il concomitante pareggio a Guidonia della formazione di mister Antoniutti. Il Passo punta a continuare la sua fuga aumentando il margine, il Fiano non può sbagliare.

Le altre partite

Il Futbol e lo Sporting Montesacro, dopo il rocambolesco derby terminato in parità fra le polemiche, proveranno a trarre vantaggio dal big match, ma dovranno affrontare rispettivamente Bf Sport e Amatrice. Di certo non due partite facili. Avversario molto più alla portata per il Poggio Mirteto, terzo, che se la vedrà col Setteville fanalino di coda e reduce dal clamoroso 10 a 1 patito in casa contro lo Zena. La Romulea va a Settebagni sperando di cambiare la rotta dopo un periodo amaro di risultati.

Tutte le partite

A seguire il quadro completo delle partite della 17esima giornata del Girone B:

Futbol Montesacro-Bf Sport

Amatrice-Sporting Montesacro

Almas-Fidene

Zena-Castrum Monterotondo

Settebagni-Romulea

Poggio Mirteto-Setteville

Nomentum-Guidonia

Fiano Romano-Passo Corese

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone B