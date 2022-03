Bf Sport, Gentili: "Importante vincere"

Vittoria nella ventunesima giornata del Girone B per il Bf Sport. I gialloneri in casa superano per due a zero il Castrum Monterotondo salendo al terzo posto della classifica, diviso con Poggio Mirteto e Futbol Montesacro.

Le parole di Gentili

Soddisfatto mister Fabio Gentili nel post match. Il tecnico dei gialloneri dichiara: "Oggi era importante vincere perché abbiamo passato una settimana non semplice sotto l'aspetto delle assenze. Faccio i complimenti a tutti i ragazzi, hanno lottato e ci hanno creduto fino all'ultimo secondo: abbiamo meritato questa vittoria. Ora voltiamo subito pagina e pensiamo al prossimo impegno contro il Guidonia".