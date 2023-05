Promozione, Girone A: tutti i verdetti 

Finita la regular season del Girone A del campionato Promozione. Vincitrice del girone e retrocessa diretta erano state annunciate già da qualche settimana, ma la trentesima giornata ha preparato la griglia delle sfide play out.

Aranova in Eccellenza

L’Aranova dopo un testa a testa nelle ultime settimane contro la Romulea (protagonista della trentesima giornata col debutto di Andrea Di Gregorio), ha festeggiato il ritorno in Eccellenza dopo un anno di Promozione. Un salto di categoria fortemente voluto dai ragazzi di Di Curzio, conquistato con una giornata di anticipo, fra i favoriti al via che hanno mantenuto le aspettative trascinate da Monteforte goleador della squadra e del girone.

La griglia play out

Vittoria e scatto in avanti dell’Ostiense. La neopromossa col successo contro il Nuovo Borgo San Martino giocherà il suo play out in casa sfidando il Carbognano. L’altra sfida per la salvezza vedrà affrontarsi il Tarquinia (in casa) contro il Canale Monterano.

Nuovo Borgo San Martino retrocesso

Retrocede in Prima Categoria invece il Nuovo Borgo San Martino. Fatale la sconfitta contro il Grifone, definitiva quella contro l’Ostiense. Dopo due stagioni in Promozione il Borgo ritorna in Prima Categoria chiudendo all’ultimo posto il girone più complicato della Promozione laziale.