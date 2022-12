Promozione, Girone A: i risultati della nona giornata

La nona giornata del Girone A del campionato Promozione si è conclusa con un altro strappo in classifica dell'Ottavia e la prima vittoria della DuepigrecoRoma.

Aranova secondo

L'Aranova vince per uno a zero contro la Sorianese e vola al secondo posto della classifica. A Le Muracciole la formazione di Di Curzio trova la rete della vittoria alla scadere. Al minuto 87 infatti regala i tre punti ai suoi bomber Matteo Monteforte. Un gol pesante ed importante per l'attaccante e per l'Aranova.

Gli altri risultati

Prima vittoria in campionato per la DuepigrecoRoma che dal mercato ha accolto bomber Forcina. La DuepigrecoRoma vince per 5 a 1 sul campo del Fregene Maccarese. Cade la Romulea per uno a zero contro il Tolfa, poker dell'Ottavia al Tarquinia.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della nona giornata