Promozione, Girone A: i risultati dell'ottava giornata

La prima parte dell'ottava giornata del Girone A si focalizza sul segno X con ben tre pareggi in sei partite. Due le vittorie esterne, una interna.

Tarquinia-Nuova Pesca Romana

Il Nuovo Pescia Romana in trasferta batte il Tarquinia per due a zero. Codoni porta in vantaggio la Nuova Pescia Romana. Il centrocampista classe '92 col mancino porta in vantaggio i suoi sfruttando un'indecisione del portiere del Tarquinia. I padroni di casa provono a rispondere con Catracchia ma trovano un attento Notari a dire di no. Nella ripresa sull'out di destra Giambi si rende protagonista di una splendida giocata, salta un avversario e da posizione impossibile trova il due a zero che chiude l'incontro.

Gli altri risultati

Si ferma sullo zero a zero la Romulea in casa della DuepigrecoRoma. Pareggio anche per l'Ottava capoclassifica sul campo del Canale Monterano. Vince il Grifone ora secondo in classifica.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro dei risultati dell'ottava giornata del Girone A