Promozione, Girone A: i risultati della quinta giornata

Al termine della quinta giornata del Girone A del campionato Promozione non cambiano le prime posizioni in classifica dove comanda l'Ottavia davanti alla Romulea di un punto.

Rimontona nella Capitale

Protagonista di giornata la Romulea artefice di una grande rimonta in casa contro il Tarquinia. Gli amaranto oro infatti vanno sotto di due gol ma prima della fine del primo tempo raggiungono il pareggio grazie alle reti di Matteo Mancini e Du Busse. Nella ripresa Di Pilato trova la zampata della vittoria.

Gli altri risultati

L'Ottavia in trasferta travolge per 5 a 2 il Santa Marinella e si conferma capolista del Girone A. Quarto pareggio in cinque partite per la DuepigrecorRoma che trova l'ennesimo segno X in casa della Sorianese. Tolfa corsaro, vince contro il Carbognano per uno a zero.

Tutti i risultati