Promozione, Girone A: i risultati della tredicesima giornata

La tredicesima giornata del Girone A del campionato Promozione si chiude con un mini allungo della capolista Aranova (30 punti) che vince e stacca l'Ottavia seconda.

Vittoria Romulea

La Romulea torna alla vittoria superando con un netto tre a zero il Casal Barriera. Al Campo Roma i padroni di casa crea già nel primo tempo un paio di ghiotte occasioni ma sblocca il match soltanto nella ripresa. Ad aprire la partita ci pensa Byslach che al 62esimo trasforma in gol un cross di Amorosino. Poco dopo arriva il raddoppio con D'Andrea che all'88esimo chiude i conti siglando la sua personale doppietta.

Gli altri risultati

L'Ottavia frena in casa contro il Tolfa per uno a uno. Monteforte trascina l'Aranova alla vittoria per tre a uno sul campo del Fregene Maccarese. Terzo il Santa Marinella che supera per due a zero la Sorianese.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo della 13esima giornata del Girone A del campionato Promozione