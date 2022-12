Promozione, Girone A: i risultati dell'undicesima giornata

L'undicesima giornata del campionato Promozione del Girone A si è conclusa con la conferma dell'Ottavia capolista, seguita da Aranova e Romulea rispettivamente seconda e terza.

Tre punti per la Romulea

Al Campo Roma, la Romulea vince per due a uno contro la Sorianese. La partita è molto equilibrata, con occasione da ambo le parti e con lo zero a zero che regge per tutto il primo tempo. Nella ripresa gli amaranto oro sbloccano il match. Punizione di Anastasio non trattenuta da Pallotta e sul pallone vagante arriva Byslach che fa 1 a 0. La Romulea preme cercando il raddoppio che arriva con la firma di Dipilato. Gran merito del gol però è di Amorosino che recupera il pallone in zona alta e da fuori area in posizione defilata prova un pallonetto che si spegne sulla traversa. Facile poi per l'attaccante insaccare la rete del due a zero. Nel finale su azione da corner, la Sorianese accorcia la distanza per via di uno sfortunato autogol dei padroni di casa.

Gli altri risultati

L'Ottavia cala il poker in casa contro il Nuovo Borgo San Martino. Al Tarquinia lo scontro diretto salvezza contro l'Ostiense. Tris dell'Aranova in casa del Casal Barriera.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati dell'undicesima giornata del Girone A