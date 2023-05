Promozione Girone A: il punto sui play out

Ultimi novanta minuti di fuoco per chiudere la stagione del Girone A del campionato Promozione. Già retrocesso il Nuovo Borgo San Martino, quattro squadre si giocano la salvezza tramite i play out.

Ostiense-Carbognano

Crede nella salvezza l'Ostiense. La formazione promossa nella scorsa stagione non vuole tornare in Prima Categoria e dopo aver conquistato la posizione di vantaggio attende il Carbognano. Gli ospiti dopo una stagione precedente giocata in alta classifica hanno avuto un crollo nell'annata in corso. Penultimi cercheranno in trasferta di strappare la vittoria salvezza. In campionato una vittoria per parte negli scontri diretti.

Tarquinia-Canale Monterano

Il Tarquinia sconfitto nell'ultima giornata, partirà da una posizione di vantaggio e quindi giocherà in casa il play out contro il Canale Monterano. I padroni di casa puntano a difendere la categoria conquistata lo scorso anno, gli ospiti mirano al bis salvezza. In campionato una vittoria per parte negli scontri diretti.

In caso di pareggio nei 90 minuti, si andrà ai supplementari, in caso di ulteriore parità niente calci di rigore ma sarà salva la squadra con la miglior classifica.