Promozione, Girone A: le partite della nona giornata

Tutte le otto partite della nona giornata del Girone A del campionato Promozione si giocheranno in contemporanea domenica 4 dicembre alle ore 11:00.

Il testacoda

La nona giornata del Girone A porterà sulla scena il più classico dei testacoda. L'Ottavia in testa alla classifica con 18 punti e reduce da un pareggio nell'ultima giornata ospiterà in casa il Tarquinia fanalino di coda del girone con quattro punti e sconfitto per due a zero nell'ottava giornata dalla Nuova Pescia Romana. Sulla carta una partita dal risultato favorevole ai padroni di casa.

Le altre partite

La Romulea dopo aver passato il turno in Coppa Italia al Campo Roma attende il Tolfa che nelle scorse ore ha annunciato il ritorno dell'attaccante Superchi dal Nuovo Borgo San Martino. Il Grifone, secondo, di mister Di Giovanni sarà in traserta sul campo della Nuova Pescia Romana.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della nona giornata del Girone A

Romuela-Tolfa

Nuova Pescia Romana-Grifone

Ottavia-Tarquinia

Aranova-Sorianese

Canale Monterano-Ostiense

Casal Barriera-Carbognano

Fregene Maccarese-DuepigrecoRoma

Santa Marinella-Nuovo Borgo San Martino

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone A