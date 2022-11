Promozione, Girone A: le partite dell'ottava giornata

Domenica 27 novembre alle ore 10:30 prenderà il via l'ottava giornata del Girone A del campionato Promozione. Apre il turno la sfida fra DuepigrecoRoma e Romulea.

Il big match

La sfida di cartello di giornata si giocherà al Villa de' Massimi fra il Grifone e il Santa Marinella. Le due squadre sono appaiate in classifica a quota 13 punti, a -4 dall'Ottavia capolista. Il Grifone nell'ultimo turno è stato sconfitta dal Fregene Maccarese mentre il Santa Marinella ha superato per 4 a 2 il Tarquinia trascinato dalla doppietta di Belardinelli miglior marcatore del girone con 9 reti. La sfida promette diversi gol ed emozioni fra due squadre a cui piace giocare in attacco.

Le altre partite

L'Ottavia va in trasferta sul campo del Canale Monterano, l'Aranova su quello del Carbognano. Chiuderà la giornata la partita delle 15:00 fra Nuovo Borgo San Martino e Fregene Maccarese.

Tutte le partite

A seguire il quadro completo delle partite dell'ottava giornata del Girone A

DuepigrecoRoma-Romulea

Canale Monterano-Ottavia

Grifone-Santa Marinella

Carbognano-Aranova

Tarquinia-Nuova Pescia Romana

Tolfa-Casal Barriera

Ostiense-Sorianese

Nuovo Borgo San Martino-Fregene Maccarese

