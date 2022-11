Promozione, Girone A: le partite della settima giornata

Domenica 20 novembre riparte il Girone A del campionato Promozione che vede al comando l'Ottavia, capolista solitaria, con ben sedici punti conquistati.

Il big match

Partita di cartello a Le Muracciole casa dell'Aranova che ospiterà il Tolfa. Le due formazioni sono reduci da due vittorie nel turno precedente che le hanno catapultate rispettivamente al quinto e al terzo posto della classifica. Le due squadre sono divise da un solo punto e la partita promette scintille. Nei padroni di casa non ci sarà Davide Mari, difensore centrale classe 2002 alla sua seconda stagione in rossoblù, che in occasione della trasferta in casa del Grifone ha riportato in uno scontro la rottura del crociato.

Le altre partite

L'Ottavia in casa attende l'Ostiense. Sfida salvezza fra DuepigrecoRoma alla ricerca della prima vittoria e Casal Barriera. La Romulea dopo la vittoria in coppa in casa ospita il Nuovo Borgo San Martino.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della settima giornata del Girone A

Romulea-Nuovo Borgo San Martino

Ottavia-Ostiense

Casal Barriera-DuepigrecoRoma

Aranova-Tolfa

Santa Marinella-Tarquinia

Fregene Maccarese-Grifone

Nuova Pescia Romana-Canale Monterano

Sorianese-Carbognano

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone A