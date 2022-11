Promozione, Girone A: le partite della sesta giornata

Domenica 13 novembre torneranno in campo le formazioni del Girone A di Promozione per la sesta giornata di campionato. Aprirà il turno DuepigrecoRoma-Aranova alle 10:30, chiude il posticipo delle 15:00 Nuovo Borgo San Martino-Casal Barriera.

Il big match

Big match di giornata al Villa de' Massimi fra i padroni di casa del Grifone e la Romulea. La squadra di mister Di Giovanni dopo il 2 a 2 nell'ultimo turno viaggio al terzo posto della classifica con 10 punti, dietro proprio alla Romulea 12. L'appuntamento di domenica si candida ad una partita ricca di gol, fra due squadre che giocano bene e segnano tanto. Chi vince si candida ad essere prima inseguitrice della capolista.

Le altre partite

L'Ottavia capolista, 13 punti, dopo la manita nell'ultma giornata in casa ospita la Nuova Pescia Romana. Nuovo Borgo San Martino e Casal Barriera appaiate con 5 punti in classifica cercano una vittoria per uscire dalle zone basse. DuepigrecoRoma alla ricerca della prima vittoria in campionato nella sfida non facile contro l'Aranova.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della sesta giornata del Girone A

Nuovo Borgo San Martino-Casal Barriera

DuepigrecoRoma-Aranova

Grifone-Romulea

Canale Monterano-Santa Marinella

Ostiense-Carbognano

Tarquinia-Fregene Maccarese

Tolfa-Sorianese

Ottavia-Nuova Pescia Romana

