Promozione, Girone A: le partite della quarta giornata

Torna il campionato Promozione con le partite del Girone A. In testa solitaria al girone c'è l'Ottavia dopo la vittoria di domenica scorsa contro la Romulea. Proprio degli amaranto oro la sfida più suggestiva della quarta giornata.

Il big match

Altro impegno difficile per la Romulea. La formazione dell'Appio dopo la sconfitta contro l'Ottavia scende in campo in trasferta al Comunale di Vejano il Canale Monterano. Le due formazioni arrivano alla sfida a distanza di punto, padroni di casa a quota 5, a sei gli ospiti. Partita importante per entrambe le formazioni.

Le altre partite

L'Ottavia in casa ospita il Fregene Maccarese, il Nuovo Borgo San Martino in casa ospita una Sorianese con alte ambizioni di classiica. La DuepigrecoRoma in casa contro il Carbognano cerca la prima vittoria del suo campionato.

Tutte le partite

A seguire il quadro completo della quarta giornata del Girone A

Ottavia-Fregene Maccarese

Nuovo Borgo San Martino-Sorianese

DuepigrecoRoma-Carbognano

Canale Monterano-Romulea

Grifone Calcio-Aranova

Nuova Pescia Romana-Santa Marinella

Ostiense-Tolfa

Tarquinia-Casal Barriera

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone A