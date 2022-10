Promozione, Girone A: le partite della seconda giornata

Domenica 16 ottobre le squadre del Girone A del campionato Promozione scenderanno in campo per la seconda giornata. Spicca il Derby fra Nuovo Borgo San Martino e Tolfa.

Il big match

Al Sale di Ladispoli (fischio d'inizio ore 15:00) andrà in scena il derby fra Nuovo Borgo San Martino e Tolfa. Una partita molto sentita anche per via dei tanti ex in campo. Il BSM è reduce dal pareggio (3-3) in extremis in casa della DuepigrecoRoma, con i ragazzi di Superchi che erano andati avanti due volte prima di rischiare la beffa. Il Tolfa invece è caduto clamorosamente in casa per due a tre contro il Grifone Calcio e cerca quindi i primi punti in stagione. Le premesse per vedere una partita importante non mancano.

Le altre partite

La Romulea vuole bissare il successo all'esordio e andrà in casa della Nuova Pescia Romana. La DuepigrecoRoma cerca la prima vittoria del campionato contro la neopromossa Polisportiva Ostiense. Grifone Calcio-Carbognano si candida a partita del weekend.

Tutte le partite

A seguire il quadro completo delle partite della seconda giornata del Girone A

Nuovo Borgo San Martino-Tolfa

Nuova Pescia Romana-Romulea

Polisportiva Ostiense-DuepigrecoRoma

Grifone Calcio-Carbognano

Canale Monterano-Aranova

Ottavia-Casal Barriera

Santa Marinella-Fregene Maccarese

Tarquinia-Sorianese

Guarda qui la classifica del Girone A