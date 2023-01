Promozione, Girone A: le partite della sedicesima giornata

La prima giornata di ritorno del girone A del campionato Promozione (squadre in campo domenica 29 gennaio) mette a confronto tutte le prime sei formazioni della classifica per diversi big match.

Big match

Ottavia-Aranova è la partita di cartello della 16esima giornata del Girone A. L’Ottavia seconda con 31 punti, con la vittoria nell’ultimo turno contro la Sorianese ha accorciato le distanze dall’Aranova (34 punti) capolista che è stata frenata sull’1 a 1 sul campo della Nuova Pescia Romana. Occasione per tornare in vetta per gli uomini di mister Porcelli superati dai rossoblù proprio nelle ultime giornate del 2022.

Le altre partite

Proveranno ad approfittare dello scontro diretto fra Ottavia e Aranova, la Romulea e il Tolfa tutte e due a 31 punti. Entrambe le formazioni però non avranno vita facile rispettivamente contro il Santa Marinella e il Grifone, che seguono con 29 punti. Sfide importanti che arrivano dopo gli impegni di andata degli ottavi di Coppa Italia che hanno visto la squadra di via Farsalo vincere per uno a zero contro il Real San Basilio mentre i ragazzi di mister Fracassa hanno pareggiato per due a due all'Usai casa del Futbol Montesacro.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della 16esima giornata del Girone A del campionato Promozione:

Ottavia-Aranova

Santa Marinella-Romulea

Grifone-Tolfa

Canale Monterano-Sorianese

Nuova Pescia Romana-Casal Barriera

Ostiense-Fregene Maccarese

Tarquinia-Carbognano

Nuovo Borgo San Martino-DuepigrecoRoma

