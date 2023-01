Promozione, Girone A: le partite della quattordicesima giornata

Tutto pronto per la 14esima giornata del Girone A del campionato Promozione. Al comando del gruppo c’è l’Aranova che ospiterà il big match di domenica.

Il big match

Big match in casa dell’Aranova che attende il Santa Marinella terzo. Monteforte e compagni hanno allungato in classifica portandosi a +3 dall’Ottavia secondo dopo la vittoria per tre a uno contro il Fregene Maccarese. Gli ospiti di Salipante hanno invece superato due a zero la Sorianese e si sono issati a terza forza del campionato a -4 proprio dalla capolista. Una partita d’alta quota a Le Muracciole.

Le altre partite

L’Ottavia cerca riscatto in casa del Carbognano reduce dal tre a zero (tripletta di Bernacchi) nell’ultimo turno. La Romulea al Campo Roma attende l’Ostiense.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della 14esima giornata del Girone A