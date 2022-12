Promozione, Girone A: le partite dell'undicesima giornata

Penultima partita prima di Natale per il campionato Promozione col Girone A che scenderà in campo domenica 18 dicembre dalle ore 11:00, col posticipo delle 11:30 fra Tarquinia e Ostiense.

Il big match

La partita di cartello di questo turno riguarderà ancora una volta l'Ottavia. La capolista dopo lo stop nell'ultima giornata contro il Grifone in casa attende il Nuovo Borgo San Martino reduce dalla vittoria in rimonta per tre a due contro la Nuova Pescia Romana. Da una parte si attende una rispsota dalla capolista che ha visto accorciato il suo vantaggio, dall'altra ci si aspetta continuità.

Le altre partite

L'Aranova e il Tolfa, entrambe seconde andranno in trasferta rispettivamente sul campo di Casal Barriera e Santa Marinella. Al Campo Roma, casa della Romulea arriva la Sorianese.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite dell'undicesima giornata del Girone A del campionato Promozione