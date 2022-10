Promozione, Girone A: le partite della prima giornata

Torna il campionato di Promozione Girone A. La prima giornata comincerà sabato 8 ottobre con l'anticipo fra Sorianese e Canale Monteriano e si concluderà domenica 9 ottobre con le restanti 7 partite.

Il big match

Sfida subito importante per la Romulea, che nella scorsa stagione ha sfiorato l'Eccellenza venendo sconfitta soltanto nello spareggio dal Fiano Romano. La formazione dell'Appio che per 4 a 3 ha avuto la meglio contro l'Ostiense nel primo turno di Coppa Italia Promozione se la vedrà in casa contro il Santa Marinella. La formazione di mr. Salipante ha vinto in trasferta il suo turno di Coppa Italia per due a uno contro il Canale Monterano. Fischio d'inizio alle ore 11.

Le altre partite

Partite da attenzionare quella fra due squadre che stanno puntando molto sui giovani come la DuepigrecoRoma e il Borgo San Martino. Attesa anceh per il Carbognano che in casa ospita il Tarquinia e per il Grifonce Calcio del nuovo corso Di GIovanni che va sul campo del Tolfa.

Tutte le partite

A seguire il quadro completo delle partite della prima giornata del Girone A del campionato Promozione: