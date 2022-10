Promozione, Girone A: i risultati della terza giornata

Nessuna squadra a punteggio pieno nel Girone A del campionato Promozione al termine della terza giornata. Al comando della graduatoria l'Ottavia.

Il big match

La partita di cartello della terza giornata del Girone A era Romulea-Ottavia. Al Campo Roma va in scena una partita equlibrata col pareggio risultato aspettato quando a pochi minuti dal termine Cesaro rompe l'equilibrio. L'Ottavia infatti passa all'86esimo con una punizione da posizione defilata di Cesaro che regala ai suoi i tre punti e il primo posto in classifica.

Le altre partite

Non approfitta della caduta degli amaranto oro il Grifone che cade in casa della Sorianese. Primi punti in campionato per il Tolfa che in casa ha la meglio sulla DuepigrecoRoma. Goleada del Santa Marinella che batte l'Ostiense con un clamoroso 7 a 3.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo della terza giornata del Girone A

Romulea-Ottavia 0-1

Santa Marinella-Ostiense 7-3

Sorianese-Grifone 2-0

Tolfa-DuepigrecoRoma 2-0

Fregene Maccarese-Nuova Pescia Romana 0-2

Casal Barriera-Canale Monterano 1-1

Carbgnano-Nuovo Borgo San Martino 2-1

Aranova-Tarquinia 3-1

