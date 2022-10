Promozione, Girone A: i risultati della quarta giornata

Termina la quarta giornata del Girone A del campionato Promozione con diverse goleade e la conferma dell'Ottavia al primo posto della classifica inseguita tris di squadre: Romulea, Grifone Calcio e Santa Marinella.

DuepigrecoRoma, che beffa

Sfugge la prima vittoria in campionato alla DuepigrecoRoma nei minuti di finale della partita contro il Carbognano. La formazione capitolina infatti va avanti per due a zero grazie ad un gol per tempo di Virgili e Santelli. Gli ospiti però prima accorciano le distanze con un grandissimo gol dalla distanza di Gnignera e alla rete arrivata all'89esimo di Scortichini su corner.

Gli altri risultati

Vince la Romulea per tre a uno sul campo del Canale Monterano: reti amaranto oro che portano la firma di Di Pilato, Amorosino e D'Andrea. Rocambolesca vittoria del Santa Marinella per tre a due contro la Nuova Pescia Romana. Il Tolfa travolge l'Ostiense, ultimo, per sei a uno.

Tutti i risultati

A seguire il quadro completo dei risultati della quarta giornata del Girone A

Canale Monterano-Romulea 1-3

DuepigrecoRoma-Carbognano 2-2

Ostiense-Tolfa 1-6

Nuova Pescia Romana-Santa Marinella 2-3

Grifone-Aranova 3-2

Nuovo Borgo San Martino-Sorianese 0-0

Ottavia-Fregene Maccarese 1-0

Tarquinia-Casal Barriera 4-1

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone A