Promozione, Girone C: i risultati della ventitreesima giornata

La ventitreesima giornata del Girone C conferma la situazione critica del Palocco che scivola a meno sette punti dal primo posto occupato dal Nettuno.

Palocco ancora ko

Il Palocco non sa più vincere. Gli arancioblù in casa perdono anche contro il Santa Maria delle Mole per tre a zero. I bovillensi si impongono grazie alle reti di Scardini (nel primo tempo) e di Foriglio e Nati nella ripresa. Il Palocco alla quarta sconfitta consecutiva fra campionato e coppa, vede il Nettuno scappare via.

Gli altri risultati

Il Nettuno non si ferma più e punta l'Eccellenza. La squadra di mister Panicci vince in casa del Fonte Meravigliosa, terzo, per uno a zero grazie al gol di Di Carlo arrivato all'alba della ripresa. Il DuepigrecoRoma passa all'Anco Marzio cosa del Morandi. Vittoria in trasferta anche per la Pescatori Ostia che di misura contro la Virtsu Ardea grazie ad una punizione di Vecchio. Goleada del Grifone con tripletta di Bottoni sull'Ostiantica; Procopio trascina alla vittoria l'Atletico Acilia e mette nei guai l'Eur Torrino.

