Promozione, Girone C: quattro match rinviati nella quattordicesima giornata

Promozione Lazio Girone C

Saranno quattro le partite del Girone C del campionato Promozione che si disputeranno giovedì 6 gennaio. Altrettante partite infatti sono state rinviate causa coronavirus.

Le partite rinviate

Il Città di Pomezia è in pieno focolaio Covid da fine 2021. Infatti dopo il rinvio della partita del 29 dicembre contro l'Atletico Acilia per 5 positività fra calciatori e staff, il Città di Pomezia salterà anche la partita contro il Santa Maria delle Mole. E proprio l'Atletico Acilia dovrà rinviare anche la sua partita, in trasferta contro la Pescatori Ostia. Nel litorale laziale, anche l'Ostiantica ha visto la sua partita contro il DuepigrecoRoma rinviata. Infatti negli ospiti è alto i numeri di positivi. Vis Aurelia-Eur Torrino ultima partita rinviata.

Le altre partite

Confermata la partita del Fonte Meravigliosa contro la Morandi, così come l'impegno del Palocco capolista impegnato in casa del Monte Mario. Salvo anche il big match dell'Epifania fra Grifone Roma VIII e il Nettuno, con la squadra di Panicci a -1 dal primo posto.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della 14esima giornata del Girone C al netto delle sfide rinviate