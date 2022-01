Promozione, Girone B: note le date dei recuperi. Ecco quando si gioca

Il Girone B si rimette in moto dopo lo stop per Covid. Infatti la Lega Nazionale Dilettanti (LND) Lazio ha ufficializzato le date dei recuperi delle sfide saltate a causa degli innalzamenti dei contagi legati alla pandemia. Le partite saranno spalmate dal 30 gennaio fino al 9 febbraio.

Le date dei recuperi

La prima data utile sarà quella di domenica 30 gennaio dove scenderanno in campo sei squadre per un totale di tre partite: Amatrice-Guidonia, Fidene-Passo Corese, Zena-BF Sport. Tutte e tre queste partite erano in programma lo scorso 6 gennaio, e rientravano nella 14esima giornata del campionato.

Domenica 6 febbraio invece si recuperanno le partite della 15esima giornata, prevista inizialmente il 9 gennaio. Le partite in questione sono: Romulea-Zena, Passo Corese-Amatrice e Sporting Montesacro-Fidene.

La tabella dei recuperi

Di seguito il quandro completo di date ed orario dei recuperi del Girone B:

Domenica 30 gennaio:

Amatrice-Guidonia ore 15:00

Fidene-Passo Corese ore 11:00

Zena-BF Sport ore 15:00

Domenica 6 febbraio: